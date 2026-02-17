Bloco do Seu Júlio mantém tradição do carnaval em Planaltina

Nesta terça-feira (17/2), no Parque de Exposições de Planaltina (Vila Nossa Senhora de Fátima), o Bloco do Seu Júlio levou alegria para foliões de todas as idades com entrada gratuita. Música nacional tocando, muita gente fantasiada e animação para toda a população marcaram o evento, que já virou tradição na cidade.

O idealizador, Júlio Paixão, 65 anos, pedagogo, contou sobre a emoção de ver o crescimento do bloco, que começou em 2010 com apenas oito pessoas. “É muita felicidade que a gente sente, porque o bloco começou com poucas pessoas e foi tomando proporção. Isso engrandece a mim, a minha família e toda a população aqui de Planaltina, porque esse bloco sempre foi feito com amor”, disse.

Sobre a importância de ter uma opção local de carnaval, ele acrescenta: “Cheguei aqui em 1988 e não tinha bloco na cidade. Eu levava meus filhos pra pular carnaval em Brasília e tive a ideia de trazer pra nossa população uma festa única.”

Segundo Júlio, o diferencial do bloco é o carinho com que é feito. “O que tem de diferente dos outros é a harmonia, o amor que a gente coloca. Quando a gente faz com amor, todo mundo sente essa energia e vem brincar com a gente.”

Entre os foliões, destaque para as fantasias criativas inspiradas no filme Rio. Ana Lívia, 18 anos, social media, contou: “Surgiu a ideia no Halloween do ano passado, só que é uma fantasia muito carnaval, né? Aí eu falei para minha namorada pra gente usar no carnaval.”

Elizabeth Maria, 18 anos, também social media, completou: “No começo era só eu e ela, só que todo mundo animou também. Foi uma correria. Cortamos TNT e viramos a noite produzindo a roupa.”

O resultado foi uma turma quase toda fantasiada de araras azuis. “Nossa fantasia é sobre um filme que retrata o Brasil. É Carnaval, é Brasil, é bloco do Seu Júlio e Planaltina”, disse Elizabeth, resumindo a energia contagiante do evento.

O Bloco do Seu Júlio segue como um espaço de encontro, alegria e celebração para a população de Planaltina, com entrada gratuita para todos os foliões.

