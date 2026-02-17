Último dia de folia no Setor Carnavalesco Sul tem pop no Bloco B de Beyoncé

Os foliões Barbara de Bulhões, Fernanda Sena e Luiza Figueiredo (da esquerda para a direita), enquanto curtiam o carnaval no Setor Comercial Sul - (crédito: Vitória Torres / CB / DA Press)

No Setor Carnavalesco Sul, o Bloco B de Beyoncé reuniu amantes do pop para encerrar o carnaval nesta terça-feira (17/2), com homenagens a grandes ícones da música. Com uma proposta diferente dos blocos tradicionais, a festa atraiu quem buscava fechar a folia ao som de hits internacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Bloco do Seu Júlio mantém tradição do carnaval em Planaltina

A professora Fernanda Sena, 33 anos, do Lago Sul, escolheu uma fantasia cheia de significado: caracterizada, a princípio, apenas como um esqueleto, ela fez referência ao clipe da música Born This Way, de Lady Gaga, de quem é fã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Hoje tem o Bloco Leis de Gaga e eu quis vir à caráter. Mas decidi dar uma passadinha no Bloco B de Beyoncé antes. Eu que fiz a maquiagem. Em uma parte do clipe ela está com a maquiagem de esqueleto e eu tentei adaptar para o carnaval”, explicou.

Fernanda conta que a artista marcou momentos importantes da sua vida. “Eu amo a Lady Gaga, ela é um ícone. Ela fez parte do final da minha adolescência e começo da minha vida adulta. Essa é uma música que eu amo, uma das minhas favoritas. Fala muito sobre quem eu sou. É uma música sobre aceitar quem você é e como você nasceu, é sobre cor de pele, sobre orientação sexual, e que não tem nada de errado com você”, afirmou.

O bloco também reuniu o trio de amigos Rodrigo Nery, 26, ator e arte-educador de Taguatinga; Raissa Frazão, 26, atriz e arte-educadora do Cruzeiro; e Agda Couto, 27, atriz de Águas Claras. Cada um apostou em uma proposta diferente: cowgirl, onça pegando sol, referência a uma música de Liniker, e it girl, respectivamente.

“Queria usar uma roupa curta, me mostrar e usar glitter”, contou Rodrigo. “Todos os dias de carnaval fui em blocos maiores. Hoje, no último dia, queria conhecer algo diferente. Aqui é legal porque dá pra ir andando até outros blocos do Setor”, completou.

Leia também: Entre axé e pop, Museu Nacional vira palco da folia jovem



Para Raissa, a escolha teve também um significado social. “Eu escolhi esse bloco porque é uma festa periférica. É muito bom ver essa festa ocupando outros lugares. Acho maravilhoso dar esse palco para eles”, destacou.