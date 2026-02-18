Adolescente é apreendido após morte de mulher no DF

Mulher foi morta com pancadas. Investigações revelaram que ela foi surpreendida pelo adolescente pelas costas - (crédito: Redes sociais)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por ato análogo a feminicídio no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA). Ele é suspeito de matar Shirlene Cardoso Borgonha, 39 anos, com diversas pancadas na cabeça em 25 de janeiro. A vítima foi encontrada morta em uma barraca na Estrutural, atrás do Centro Olímpico da cidade.

O jovem, que estava acompanhado de outro adolescente de 16 anos, foi capturado por agentes do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) no estacionamento de um comércio no fim da tarde dessa terça-feira (17/2). O suspeito foi contido e confessou ter ciência do mandado de busca e apreensão em aberto.

Segundo a PMDF, o outro adolescente que o acompanhava dispensou um revólver calibre 32 em um contêiner assim que viu as equipes do Gtop 35 e também foi apreendido. Ambos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e Adolescente (DCA) para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e registro do ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo.

O caso

As investigações revelaram que Shirlene foi surpreendida pelo adolescente pelas costas. Segundo a delegada Bruna Eiras, chefe da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutura), ele chegou sem nada dizer e já desferiu os golpes pela parte de trás da cabeça da vítima, que não conseguiu se defender.

De acordo com Bruna Eiras, a motivação do crime foi uma dívida de R$ 100 contraída pela vítima com o autor. O adolescente era procurado desde 25 de novembro do ano passado por evasão do sistema socioeducativo.

“O adolescente já responde por outros procedimentos na DCA por fatos análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal de veículo automotor, porte de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e até outro homicídio”, destacou à época.

Onde pedir ajuda?

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF)

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-461