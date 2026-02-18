InícioCidades DF
STJ mantém prisão do ex-piloto Pedro Turra, que responde por homicídio

Pedido de soltura é considerado sem efeito após decisão do TJDFT

Pedro Turra pede perdão à família de jovem em coma após agressão no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)
Ex-piloto de Fórmula Delta, Pedro Arthur Turra Basso teve novamente o pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ministro Messod Azulay Neto destacou que o pedido, que questionava a liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que manteve a prisão de Turra, perdeu objeto após a decisão da corte local ser confirmada por unanimidade. Segundo ele, os argumentos apresentados contra a decisão monocrática da liminar foram superados pelo pronunciamento final. A decisão foi publicada na última sexta-feira (13/2).

Turra responde por homicídio doloso do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que foi brutalmente agredido na saída de uma festa em Vicente Pires. O ex-piloto está detido desde 30 de janeiro.

Outros pedidos de habeas corpus feitos pela defesa de Turra também já haviam sido negados, e ele segue cumprindo prisão em cela individual na Papuda.

