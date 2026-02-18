Clínica veterinária pega fogo em Ceilândia na manhã desta quarta

Por Luiz Francisco*—Na manhã desta quarta-feira (18/2), um incêndio em uma clínica veterinária em Ceilândia, na na QNM 01, conjunto B, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu à ocorrência.
Ao chegar ao local, a equipe militar deparou com muita fumaça que saía da edificação na qual funciona a clínica veterinária. A CBMDF adentrou o estabelecimento, localizou o foco principal e extinguiu o incêndio para evitar a propagação para outros cômodos.
Além das ações de combate ao fogo, os militares resgataram 18 animais domésticos que estavam no estabelecimento. Foram salvos dez cachorros, sete gatos e um coelho, todos em bom estado de saúde.
Para dispersar a fumaça, foram utilizados ventiladores táticos da CBMDF. A clínica veterinária ficou sob os cuidados do proprietário. Não há informações do que provocou o incêndio, por isso, a perícia foi acionada para apurar o caso.
Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
