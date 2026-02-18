Força-Tarefa do SLU recolhe 29 toneladas de lixo do carnaval

A agilidade do trabalho dos garis garante uma cidade limpa já na Quarta-feira de Cinzas - (crédito: Fotos: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Por Geovanna Costa*

A Quarta-feira de Cinzas (18/2) amanheceu com equipes do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) retirando o lixo nos locais que receberam os blocos de carnaval. Após dias de intensa circulação de foliões, o SLU concluiu a operação que mobilizou 1.200 profissionais em três turnos para garantir a limpeza permanente dos principais pontos da festa. Ao todo, foram recolhidas 29 toneladas de resíduos em todo o Distrito Federal, quase o dobro das 15 toneladas registradas em 2025.

Araújo, subdiretor de Limpeza Urbana, atribui o aumento no volume recolhido à maior presença de público neste carnaval. “Em 2025 foram 15 toneladas. Em 2026, 29 toneladas. Houve um aumento considerável de foliões”, explicou.

Ele relaciona o crescimento à ampliação do acesso ao transporte público por meio do programa Vai de Graça e à sensação de segurança gerada pelo planejamento integrado das forças de segurança. “O tempo ajudou, o Vai de Graça também, e a segurança foi fundamental. A população teve tranquilidade para participar dos blocos”, destacou.

O olhar de quem faz

A gari Hillary Leal participou da operação e também integrou o bloco Vassourinhas, formado por trabalhadores do SLU. “É um momento muito bom, porque a gente vê que o nosso trabalho é notado”, disse.

O material coletado será encaminhado às cooperativas, reforçando a renda dos trabalhadores da reciclagem. Hillary que trabalhou na limpeza nos dois últimos anos percebeu mudança no comportamento do público. “Teve aumento de pessoas e de lixo, mas também houve mais conscientização. A gente notou uma separação melhor dos resíduos, o que facilita o nosso trabalho.”

Com 17 anos de atuação na limpeza urbana, Maria das Graças Cardoso reforça o sentimento de dever cumprido: “É gratificante devolver a cidade limpa. A gente faz o máximo que pode”. Ela faz um apelo à população: “Separar o lixo ajuda muito. A gente corre risco com vidro e material perfurocortante. Se a população colaborar, ajuda a gente e ajuda o meio ambiente”.

Cidade limpa é cartão-postal

A professora Aritane Carvalho Nascimento destacou a importância da agilidade do SLU. Para ela, o esforço dos trabalhadores é ainda mais relevante porque ocorre enquanto grande parte da população descansa ou aproveita a festa: “Eles começaram às 4h da manhã. É um trabalho que beneficia todo mundo”.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado