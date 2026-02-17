Porão do Rock estreia bloco de carnaval no último dia da folia

A estreia do bloco contou com três bandas e apresentação de DJ - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/DA Press)

Fechando as portas do carnaval de 2026, a 1ª edição do bloco do Porão do Rock, no Setor Bancário Sul, atraiu famílias, crianças e diversos foliões nesta teça-feira (17/2). No Setor Bancário Sul, a folia se inspirou no festival Porão do Rock, ponto de encontro dos roqueiros de Brasília há 28 anos e conhecido por reunir bandas de todo o Brasil em dois dias de evento, a versão carnavalesca condensou a energia do rock em um dia, com três bandas e um DJ, sem brigas e com clima de festa segura e animada.

Gustavo von Sperling, 43 anos, natural de Belo Horizonte e morador da Asa Sul, chegou ao Bloco do Porão do Rock vestido de Tristeza, personagem da Disney, mas não demorou para provar que a fantasia não definia o clima: “Vim trazer alegria”, brincou enquanto se misturava à multidão. Entre beats de DJ Maraskin, os grooves de Galo Cego, e as releituras carnavalescas de Ritaleena, Gustavo se deixou contagiar pela energia do bloco e saiu da festa com o rosto iluminado, provando que a folia pode transformar a Tristeza em pura diversão.

Matheus Paiva, 38, inovou na fantasia. Com uma tarja preta cobrindo o quadril, ele atraiu a atenção de todos em volta. "Foi uma maneira simples e divertida de curtir o carnaval", afirmou.

Mateus Mota, 36, roqueiro nato, também veio curtir o carnaval. Para ele, a iniciativa de um bloco de carnaval é maravilhosa. "É muito bom ter esse espaço também para a gente. É muito importante trazer essa diversidade para o carnaval", disse.

Apesar de ser roqueiro, ele aproveitou a folia. No último sábado (15/2), ele participou de outros bloquinhos. "Eu fui para outro bloco de rock. É o meu estilo, mas também dá para curtir o carnaval", afirmou.









