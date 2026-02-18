Calorão continua! Máxima pode chegar a 32° nesta Quarta-feira de Cinzas

Bom dia, Brasília! Sábado será de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Depois de festejar o feriado de carnaval, a Quarta-feira de Cinzas (18/2) reserva um cenário de transição para o Distrito Federal. O dia começou com o céu variando entre parcialmente nublado e momentos de céu aberto, mas o tempo indica mudanças. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuvas bem isoladas ainda hoje, especialmente entre o fim da tarde e o início da noite.

Em Águas Emendadas, os termômetros registraram mínima de 14°C, enquanto no Plano Piloto a manhã começou com 17°C. A máxima deve chegar aos 31°C no Plano e aos 32°C em outras regiões durante a tarde. A umidade relativa do ar ainda apresenta grande amplitude, oscilando entre 35% e 94%.

"A partir do dia 20, as precipitações tendem a ser mais volumosas e acompanhadas de trovoadas. Por ora, as chuvas seguem de forma muito pontual", destaca a meteorologia do Inmet Pâmela Ávila.

Vale lembrar que, com o calor e a baixa umidade em períodos do dia, é fundamental manter a hidratação constante. Além disso, recomenda-se evitar atividades físicas intensas sob o sol forte e manter os ambientes bem ventilados. Prepare o guarda-chuva para os próximos dias, mas não esqueça a garrafinha de água hoje. Boa quarta-feira!