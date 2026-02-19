Previsão do tempo indica chuva nos próximos dias no DF

O Distrito Federal amanheceu com temperatura mínima de 17°C nesta quinta-feira (19/2), após uma noite chuvosa em alguns pontos da capital. Segundo o Instituto Nacional Meteorologia (Inmet), a máxima prevista deve variar entre 29°C e 30°C. A umidade relativa do ar chegou a 99% nas primeiras horas da manhã, no Paranoá, e a mínima prevista para o dia deve ficar em torno de 50%. Além disso, há previsão de pancadas de chuva ao longo de toda a semana e também na próxima.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o meteorologista do Inmet, Danilo Siden, o carnaval deste ano foi atípico, no que tange o clima da cidade. “Normalmente chove no período carnavalesco, mas tivemos dias mais secos”, explicou. No entanto, nesta quarta (18), diversas áreas do DF registraram chuvas intensas, como na região Ceilândia, onde vários trechos ficaram alagados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o especialista, a mudança no tempo está associada a um sistema localizado na região Sudeste do país, que vem tem provocado chuvas em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse sistema formou um canal de umidade que se estende até a região Centro-Oeste e passou sobre o Distrito Federal.

Com o calor registrado nos últimos dias, com máximas próximas de 30°C a 31°C, a combinação favoreceu a ocorrência de pancadas fortes. De acordo com dados do órgão, na estação meteorológica de Brazlândia, foram registrados 43,6 milímetros de chuva em apenas uma hora, por volta das 20h. No Gama, houve acumulado de 27 milímetros, às 19h.

A tendência é que esse cenário continue nos próximos dias. “A gente deve continuar com o tempo mais nublado, mais fechado, com pancadas de chuva se repetindo ao longo da semana”, afirmou Siden. A previsão indica que as instabilidades devem persistir até o fim de semana e avançar pela próxima semana.