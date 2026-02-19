Princípio de incêndio atinge Ministério da Ciência e Tecnologia e mobiliza Corpo de Bombeiros - (crédito: Agência Brasília)

Um princípio de incêndio na subestação do Ministério da Ciência e Tecnologia mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta quinta-feira (19/2). Apesar do susto, não houve registro de vítimas e a ocorrência foi controlada rapidamente, sem necessidade de evacuação do prédio.

De acordo com a corporação, as equipes se deslocaram até o edifício do ministério após a informação de fumaça na área da subestação de energia. No local, os bombeiros identificaram um princípio de incêndio, que foi contido logo após o desligamento da energia elétrica.

Segundo o CBMDF, a atuação rápida evitou que as chamas se alastrassem para outras áreas da estrutura. Não houve feridos e os danos ficaram restritos ao espaço da subestação.

O prédio não precisou ser evacuado durante o atendimento da ocorrência. As causas do princípio de incêndio ainda deverão ser apuradas.

Em nota, a Neoenergia informou que, por razões de segurança, o fornecimento de energia precisou ser interrompido para o trabalho das equipes. "A dinâmica do incidente está sendo apurada. Ressaltamos que não houve qualquer registro de impacto ou intercorrência envolvendo pessoas no local", concluiu.

Memória

Em 25 de novembro, a subestação de energia do Ministério da Igualdade Racial explodiu durante uma manutenção. Segundo o Corpo de Bombeiros, 27 pessoas receberam atendimentos, das quais seis foram encaminhadas ao hospital. Destas, três ficaram em estado grave e uma morreu. Identificado como Raimundo Nonato do Nascimento Chaves, o trabalhador fazia a manutenção no local quando a subestação de energia explodiu.

A Companhia Elétrica de Brasília (CEB) informou que os funcionários atingidos pela explosão estavam usando Equipamento de Proteção Individual (EPI). "Ele recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao hospital. A CEB IPes acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressalta que a subestação está com a situação totalmente controlada", afirmaram.