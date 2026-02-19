Vídeo: Pulverização aérea mata toneladas de peixes em Padre Bernardo

A aplicação aérea de agrotóxicos em uma lavoura próxima a uma represa em Padre Bernardo (GO) terminou com a morte de toneladas de peixes e denúncia de possível crime ambiental. Segundo proprietários da área atingida, entre os dias 16 e 19 de janeiro, cerca de 8 a 10 toneladas de peixes morreram após a pulverização feita por avião agrícola nas proximidades do reservatório. Veja:

De acordo com o relato, a aeronave realizava a aplicação de defensivos em plantações de soja, milho e feijão localizadas a poucos metros da represa. “O cheiro era muito forte. No fim da tarde, quando eles pararam a aplicação, o vigia começou a mandar vídeos mostrando os peixes subindo para respirar. Logo depois começaram a morrer”, afirmou um dos responsáveis pela propriedade.

No dia seguinte à pulverização, já havia grande quantidade de peixes mortos. As mortes se intensificaram nos dias 18 e 19. Segundo os proprietários, os animais — alguns com mais de 15 anos e pesando acima de 35 quilos — faziam parte de um criatório voltado ao lazer e ao repovoamento do rio da região, com espécies típicas da bacia do Centro-Oeste, como piau, lambari, traíra e matrinxã.

Moradores relatam ainda que funcionários passaram mal devido ao forte odor do produto químico, incluindo mulheres grávidas. Além da represa particular, houve registro de peixes mortos no Rio Borá e em outros criatórios próximos. O rio também abastece um assentamento da reforma agrária com cerca de 300 famílias, que utilizam a água para consumo, animais e pequenas plantações.

A denúncia foi registrada na Delegacia de Padre Bernardo e comunicada ao Ministério Público. Vídeos e fotos do avião sobrevoando a área e da mortandade de peixes foram entregues às autoridades. A Polícia Civil do Goiás (PCGO) apura se houve irregularidade na aplicação do produto e eventual contaminação ambiental.

Os proprietários afirmam que possuem contrato de arrendamento da área vizinha com uma empresa produtora de grãos e defendem que houve irresponsabilidade ambiental. “É uma perda irreparável, não só financeira, mas emocional. Era um projeto de mais de 20 anos da família”, declarou um dos envolvidos.

O Correio entrou em contato com a empresa apontada como responsável pela aplicação dos defensivos, mas, até a última atualização desta reportagem, não havia recebido retorno.





