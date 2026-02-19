Novos beneficiários do DF Social podem abrir conta no BRB até o dia 24

Beneficiários devem abrir contas no BRB Mobile até as 18h do dia 24/2 - (crédito: Renato Raphael/Sedes-DF)

Por João Pedro Zamora*—A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) selecionou 408 famílias para receberem auxílio mensal de R$150. Para isso, é necessário que o cidadão abra uma conta social no Banco de Brasília (BRB) até as 18h do dia 24/2.

É importante que seja confirmada a contemplação por meio do site GDF Social, no qual devem ser informados CPF e data de nascimento do responsável familiar, conforme declarado no Cadastro Único. Após esse procedimento, o portal informará se o indivíduo se encontra ou não contemplado.

Caso o indivíduo não tenha a conta aberta no prazo estabelecido ele deverá aguardar nova contemplação.

O DF Social é um programa de transferência de renda do Governo do Distrito Federal (GDF) que concede R$150 a famílias de baixa renda que moram no DF. Para ser elegível ao benefício, o indivíduo precisa ter renda per capita de até meio salário mínimo e ser registrado no Cadastro Único. A seleção dos contemplados é feita automaticamente e o crédito é realizado sempre pelo BRB no primeiro dia útil de cada mês, a partir das 18h.

“Todos os meses temos contemplados no DF Social, este benefício que complementa a renda das famílias, reduzindo o impacto em seus orçamentos familiares. Então, quem for contemplado precisa ficar atento ao prazo para abertura da conta social digital no aplicativo do BRB”, disse Ana Paula Marra, secretária de Desenvolvimento Social.

