Vigilância Sanitária apreende mais de mil itens irregulares no Carnaval

Mais de mil produtos considerados irregulares foram apreendidos pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal durante o Carnaval de 2026. Ao todo, foram retirados de circulação 747 litros de bebidas sem procedência, falsificadas ou adulteradas, 235 cigarros eletrônicos, 288 pomadas capilares sem registro e 106 quilos de alimentos impróprios para consumo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As apreensões ocorreram entre os dias 14 e 17 de fevereiro, período em que equipes do órgão realizaram 755 vistorias em 187 blocos e eventos espalhados pelo DF. A operação teve como foco garantir a segurança sanitária dos foliões e coibir a comercialização de produtos que representassem risco à saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante as inspeções, foram registrados 51 autos de infração e determinadas nove interdições por irregularidades como falta de licenciamento e ausência de estrutura adequada para prestação de serviços de saúde. Também foram emitidos dois termos de apreensão.

Além da fiscalização, o órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promoveu ações educativas. Antes e durante o Carnaval, cerca de 500 ambulantes participaram de treinamentos sobre boas práticas na manipulação e comercialização de alimentos e bebidas.

A Vigilância Sanitária reforça que a população pode colaborar com o trabalho de fiscalização denunciando situações irregulares pelos canais oficiais da SES-DF, pela internet, pelo telefone 162 ou presencialmente em unidades da ouvidoria do GDF.