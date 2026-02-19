Novo Capsi do Recanto das Emas amplia acesso ao cuidado infantojuvenill

O Capsi atende crianças e adolescentes de até 18 anos incompletos com sofrimento psíquico grave e persistente - (crédito: | Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde-DF)

Em fase final de obras, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) do Recanto das Emas vai ampliar a oferta de atendimentos especializados. Com cerca de 610 metros quadrados de área construída, a estrutura possui salas para atendimentos individuais, espaços para oficinas e grupos terapêuticos, farmácia, refeitório e ampla área externa. De acordo com informações da Secretaria de Saúde (SES-DF), a unidade conta com investimento de R$ 4,7 milhões, e a previsão de entrega é em março deste ano.

Localizada no setor hospitalar da Entrequadra 104/105, a unidade vai beneficiar cerca de 850 mil moradores de Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires, Águas Claras, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Guará I, Guará II, Estrutural/SCIA, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Park Way.

O Capsi é voltado ao atendimento de crianças e adolescentes de até 18 anos incompletos (17 anos, 11 meses e 29 dias) com sofrimento psíquico grave e persistente, além de jovens de até 16 anos incompletos (15 anos, 11 meses e 29 dias) com histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas. O tratamento também envolve parentes, por reconhecer a importância do apoio familiar no processo terapêutico e na reinserção social dos pacientes.

Atualmente, o atendimento do Capsi no Recanto das Emas é realizado em um espaço da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, situada na Quadra 307 da região. Com a nova sede, o serviço passa a contar com uma estrutura maior e mais adequada às necessidades do público. A unidade terá cerca de 610 metros quadrados de área construída, com salas para atendimentos individuais, espaços destinados a oficinas e grupos terapêuticos, farmácia, salas administrativas, banheiros, refeitório, cozinha, estacionamento e área externa de convivência. O Capsi ficará próximo à UBS 3 e ao futuro Hospital Regional do Recanto das Emas (HRE), favorecendo a integração entre os serviços de saúde.

O DF conta com 18 unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Somente em 2024, foram prestados mais de 354 mil atendimentos nessas unidades. Em 2025, até novembro, o número havia ultrapassado 386 mil.

Além do Capsi do Recanto das Emas, a SES-DF vai ampliar a rede com a implantação de outros três centros dedicados à saúde mental: um novo Capsi em Ceilândia e duas unidades do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps AD) III no Guará e em Taguatinga. Está prevista, ainda, uma unidade no Gama destinada ao cuidado de pessoas com sofrimento psíquico severo e persistente.



