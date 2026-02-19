Caps AD do DF utiliza crochê para tratar dependência química

Por João Pedro Zamora*—O Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas (Caps AD) II de Santa Maria, também conhecido como Caps Flor de Lótus, recentemente destacou-se ao utilizar o crochê para auxiliar no tratamento do vício em drogas ilícitas e lícitas. Para Angelita Bandeira, enfermeira que coordena a oficina de crochê do local, a atividade é “igual a nossa vida. Se você começar errado, lá na frente vai dar problema. Então, é melhor parar, respirar, desmanchar, recomeçar. A linha torna-se uma metáfora do agir.”

A profissional também reitera que a atividade também serve para acalmar os ânimos dos pacientes, além de trabalhar habilidades importantes. “Quando trabalhamos com crochê, não ensinamos apenas a técnica. Trabalhamos a coordenação motora, o cérebro, novos aprendizados e conexões neurais”, disse Bandeira.

Por volta de 90% dos usuários atendidos no Caps AD manifestam o abuso de bebidas alcoólicas. “Trata-se de uma substância lícita, aceita culturalmente e presente em contextos sociais como festas familiares, encontros e celebrações, o que muitas vezes dificulta o reconhecimento do uso problemático e a adesão ao tratamento”, afirma a gerente do Caps AD II de Santa Maria, Adriana Câmara. Ela também reforça a importância dos centros de atenção psicossocial (Caps) para a “garantia do acesso à saúde, à reconstrução de vínculos familiares e comunitários e para a redução de estigmas”.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da SES-DF geralmente são a primeira opção para o tratamento de quadros psíquicos. Contudo, para casos de maior complexidade o serviço é direcionado para um dos 18 centros de atenção psicossocial. Essas unidades funcionam em regime de porta aberta, ou seja, sem necessidade de encaminhamento médico ou agendamento, e são utilizadas para tratar de casos nos quais o paciente possui sofrimento mental grave.

A unidade de Santa Maria também conta com oficinas de pintura, manutenção de horta e terapia coletiva com temáticas e atividades variadas.

