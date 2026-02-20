Chegou a hora do CB Folia! Melhores serão anunciados nesta sexta (20/2)

Depois de dias intensos acompanhando a energia dos blocos, as fantasias mais criativas e os momentos marcantes do carnaval de Brasília, a equipe do Correio Braziliense encerra a cobertura especial com a premiação do CB Folia 2026, nesta sexta-feira (20/2), no auditório do jornal, em evento restrito aos blocos e demais vencedores.
A cerimônia irá anunciar aqueles que se destacaram e fizeram a festa acontecer pela animação, pela organização e pela criatividade nas fantasias. As categorias incluem: melhor bloco de rua, com 1º, 2º e 3º lugares avaliados por júri técnico; melhor bloco por votação popular; melhor momento do carnaval; e melhor fantasia adulto e infantil, também escolhidas por júri técnico.
A TV Brasília entrará ao vivo, às 13h, para mostrar os principais destaques do evento, que chegou à 9ª edição. Os vencedores receberão um troféu como reconhecimento pelo desempenho na folia deste ano.
Apoio
Um dos apoiadores do prêmio é a Neoenergia Brasília, que atuou durante todo o carnaval para garantir a segurança elétrica nos principais pontos de festa do Distrito Federal. O gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília, Jorge Frota, destacou o saldo positivo da atuação da empresa durante o período festivo. "O carnaval no DF foi uma grande celebração e a Neoenergia teve orgulho de garantir a confiabilidade do sistema elétrico e orientar os foliões sobre segurança com a rede elétrica. O resultado foi positivo: não houve ocorrências nos principais pontos de festa", declarou. Para ele, apoiar iniciativas como o prêmio CB Folia e o carnaval de Brasília reforça "o compromisso com a cultura e com a qualidade do fornecimento de energia da capital do país".