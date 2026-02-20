InícioCidades DF
Chegou a hora do CB Folia! Melhores serão anunciados nesta sexta (20/2)

Na 9ª edição do prêmio, o Correio reconhece melhores blocos, fantasias e momentos do carnaval

19/02/2026 - Ed Alves CB/DA Press.Trofeu - CB Folia 2026 - Carnaval 2026. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
19/02/2026 - Ed Alves CB/DA Press.Trofeu - CB Folia 2026 - Carnaval 2026. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Depois de dias intensos acompanhando a energia dos blocos, as fantasias mais criativas e os momentos marcantes do carnaval de Brasília, a equipe do Correio Braziliense encerra a cobertura especial com a premiação do CB Folia 2026, nesta sexta-feira (20/2), no auditório do jornal, em evento restrito aos blocos e demais vencedores.

A cerimônia irá anunciar aqueles que se destacaram e fizeram a festa acontecer pela animação, pela organização e pela criatividade nas fantasias. As categorias incluem: melhor bloco de rua, com 1º, 2º e 3º lugares avaliados por júri técnico; melhor bloco por votação popular; melhor momento do carnaval; e melhor fantasia adulto e infantil, também escolhidas por júri técnico.

A TV Brasília entrará ao vivo, às 13h, para mostrar os principais destaques do evento, que chegou à 9ª edição. Os vencedores receberão um troféu como reconhecimento pelo desempenho na folia deste ano. 

Apoio

Um dos apoiadores do prêmio é a Neoenergia Brasília, que atuou durante todo o carnaval para garantir a segurança elétrica nos principais pontos de festa do Distrito Federal. O gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília, Jorge Frota, destacou o saldo positivo da atuação da empresa durante o período festivo. "O carnaval no DF foi uma grande celebração e a Neoenergia teve orgulho de garantir a confiabilidade do sistema elétrico e orientar os foliões sobre segurança com a rede elétrica. O resultado foi positivo: não houve ocorrências nos principais pontos de festa", declarou. Para ele, apoiar iniciativas como o prêmio CB Folia e o carnaval de Brasília reforça "o compromisso com a cultura e com a qualidade do fornecimento de energia da capital do país".

 

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 20/02/2026 02:00
