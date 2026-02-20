Mulher é atingida por ônibus durante manobra no Sol Nascente; veja

Mulher é atingida por traseira de ônibus da Marechal durante manobra no Sol Nascente - (crédito: Cedido ao Correio)

Uma mulher foi atingida por um ônibus da Viação Marechal na quinta-feira (19/2), por volta das 12h, no Trecho 1 do Sol Nascente, no Distrito Federal. O coletivo realizava uma manobra no momento em que a vítima foi atingida.

O veículo fazia a linha com destino a Samdu Norte, em Taguatinga (DF), quando o acidente aconteceu. Em nota, a empresa Marechal informou que a via onde o fato foi registrado é estreita, o que exige que o motorista aproxime o veículo do acostamento para realizar o retorno com segurança.

A empresa também lamentou o ocorrido e informou que os rodoviários passam por treinamentos periódicos, além de serem orientados a prestar socorro imediato em qualquer tipo de ocorrência.

A Viação Marechal destacou ainda que o caso será apurado internamente e, se necessário, serão adotadas as medidas cabíveis. A empresa também afirmou que está à disposição da pessoa envolvida para prestar toda a assistência necessária.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher.