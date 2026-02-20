InícioCidades DF
"Montadas caiu no gosto do brasiliense", diz Ruth Venceremos sobre prêmio

Consagração como Melhor Bloco de Rua reforça Montadas como símbolo de inclusão, diversidade e engajamento popular no carnaval do Distrito Federal

Bloco das Montadas vence Melhor Bloco de Rua no voto popular do #CBFolia 2026 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A força da comunidade falou mais alto: o Bloco das Montadas foi eleito Melhor Bloco de Rua no voto popular do #CBFolia 2026. A escolha, feita exclusivamente pelo público no site do Correio, consolida o Montadas como um dos maiores fenômenos do carnaval brasiliense.

Ruth Venceremos, criadora do Bloco das Montadas, destacou que o prêmio é um reconhecimento importante para o Bloco. “Significa que o Bloco das Montadas caiu nas graças e no gosto do brasiliense”, celebrou. 

Para Ruth, as experiências dos foliões são o principal no Bloco. “São as experiências que vão enriquecendo cada vez mais o que é pensar essa experiência da folia, do carnavalizar aqui no Distrito Federal”, destacou. Ela afirmou, ainda, que “uma folia bacana é com o nosso povo também trabalhando, tendo o seu trabalho aí digno”. Segundo ela, desde o ano passado, o grupo prepara o que chama de “Espaço Acolher”, criado “para acolher aquelas pessoas que sofrem algum tipo de violência durante o carnaval”. 

A edição de 2026 ficou marcada ainda pela participação de Gretchen, que levou sucessos de diferentes gerações ao palco e protagonizou um dos momentos mais comentados da folia. Jovens e adultos cantaram e dançaram juntos, reforçando a proposta do Montadas de unir diversidade, memória afetiva e representatividade em um mesmo espaço.

 

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 20/02/2026 14:50
