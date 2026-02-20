"Montadas caiu no gosto do brasiliense", diz Ruth Venceremos sobre prêmio

A força da comunidade falou mais alto: o Bloco das Montadas foi eleito Melhor Bloco de Rua no voto popular do #CBFolia 2026. A escolha, feita exclusivamente pelo público no site do Correio, consolida o Montadas como um dos maiores fenômenos do carnaval brasiliense.

Ruth Venceremos, criadora do Bloco das Montadas, destacou que o prêmio é um reconhecimento importante para o Bloco. “Significa que o Bloco das Montadas caiu nas graças e no gosto do brasiliense”, celebrou.

Para Ruth, as experiências dos foliões são o principal no Bloco. “São as experiências que vão enriquecendo cada vez mais o que é pensar essa experiência da folia, do carnavalizar aqui no Distrito Federal”, destacou. Ela afirmou, ainda, que “uma folia bacana é com o nosso povo também trabalhando, tendo o seu trabalho aí digno”. Segundo ela, desde o ano passado, o grupo prepara o que chama de “Espaço Acolher”, criado “para acolher aquelas pessoas que sofrem algum tipo de violência durante o carnaval”.

A edição de 2026 ficou marcada ainda pela participação de Gretchen, que levou sucessos de diferentes gerações ao palco e protagonizou um dos momentos mais comentados da folia. Jovens e adultos cantaram e dançaram juntos, reforçando a proposta do Montadas de unir diversidade, memória afetiva e representatividade em um mesmo espaço.