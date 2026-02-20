Bloco do Seu Júlio conquista o segundo lugar no CB Folia 2026

Seu Julio e o filho receberam o prêmio CB Folia 2026 juntos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Tradição, carisma e muita música garantiram ao Bloco do Seu Júlio o segundo lugar no #CBFolia 2026. O grupo se destacou pela forte conexão com o público e pela animação constante ao longo do dia, conquistando foliões e jurados na 9ª edição da premiação promovida pelo Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estrutura organizada e o clima de respeito entre os participantes contribuíram para o reconhecimento pela comissão julgadora do prêmio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Bloco do Seu Júlio mantém tradição do carnaval em Planaltina



O Bloco do Seu Júlio reuniu foliões de todas as idades no Parque de Exposições de Planaltina, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em um evento com entrada gratuita. Ao som de música nacional, com público fantasiado e clima de confraternização, a festa reafirmou o evento como uma tradição na cidade.

Criado a partir da iniciativa de levar uma opção de carnaval para a própria comunidade, o bloco surgiu da vontade de oferecer à população de Planaltina uma festa acessível e local. Desde então, consolidou-se como espaço de encontro, alegria e valorização da cultura popular, mantendo como marca principal a harmonia e o cuidado na organização — elementos que ajudam a transmitir ao público a energia acolhedora que caracteriza o desfile.

O fundador do bloco, Julio Paixão Ferreira Castelo Branco, celebrou o clima de união que marcou a folia e destacou o caráter familiar do evento. “Nós estamos muito felizes, porque o Bloco do Seu Júlio é um bloco da família. Eu, meu filho, minha esposa, minhas duas filhas, os amigos, todos participaram do nosso carnaval. Foi muito gratificante para nós. De família para família”.