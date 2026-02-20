Orelhão vence como Melhor Fantasia Adulto no CB Folia 2026

Criatividade e nostalgia renderam ao servidor público Pedro Lemos o prêmio de Melhor Fantasia Adulto no #CBFolia 2026. Vestido de Orelhão, o folião chamou atenção ao transformar um símbolo clássico das ruas brasileiras em figurino carnavalesco no Bloco Charrete, na Vila Planalto.

A escolha foi feita pelo júri técnico, que avaliou originalidade, execução e impacto visual. A fantasia se destacou pelo acabamento detalhado e pela interação bem-humorada com o público, arrancando risadas e muitos pedidos de foto.

O vencedor explicou que a ideia surgiu como forma de homenagear um símbolo que marcou gerações. “Tem gente que não viveu isso aqui. Essa galera mais nova nem sabe o que é o orelhão. 2026 é um ano de se despedir do orelhão, que está sendo finalmente extinto, desconectado, mas também é um ano de reverenciar e homenagear esse meio de comunicação que fez parte da vida de muita gente, e que agora é representado no Agente Secreto”, afirmou.

Apaixonado pelo carnaval, Pedro conta que produziu a fantasia campeã. “O Carnaval é o melhor momento do ano. Eu amo o carnaval, amo o carnaval de Brasília. E foi muito divertido fazer a fantasia, inclusive o Orelhão foi feito com exemplares impressos do Correio Braziliense. Ele é todo feito de jornal e cola”, relatou. Sobre o próximo carnaval, Pedro preferiu manter o mistério e disse que a inspiração deve acompanhar “o tema do momento”.