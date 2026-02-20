Saúde promove vacinação para todas as faixas etárias neste sábado

Ela também é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Além disso, contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil)

Cidadão de todas as faixas etárias poderão se vacinar neste sábado (21/2). Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, equipes de atendimento estarão posicionadas na Rua de Lazer, no Guará, das 8h às 11h30, e na Praça do Reggae, em São Sebastião, entre 9h e 16h, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Além disso, o tradicional Carro da Vacina percorrerá o Núcleo Rural Boa Esperança, em Ceilândia, garantindo que o serviço chegue às comunidades de mais difícil acesso.

Para aqueles que preferem o atendimento em postos fixos, 46 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão de portas abertas em diversas regiões administrativas durante o sábado. A recomendação oficial é que o cidadão apresente um documento de identidade com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação. No entanto, a ausência do cartão não é um impedimento: os profissionais de saúde estão capacitados para consultar o histórico do paciente nos sistemas digitais da SES-DF e aplicar as doses necessárias de acordo com o calendário de rotina de cada faixa etária.

O cronograma de imunização fará uma pausa neste domingo (22/2), quando não haverá postos em funcionamento. A rede retoma as atividades em sua capacidade total nesta segunda-feira (23/2), com a reabertura de mais de cem salas de vacina distribuídas por todo o DF. O atendimento nos postos fixos durante a semana costuma ser iniciado a partir das 7h.

