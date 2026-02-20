Vacinação contra dengue começa para profissionais da linha de frente

Por João Pedro Zamora*—A vacinação contra o vírus da dengue teve início para os trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente, ou seja, que estão mais propensos a entrarem em contato com a doença. Iniciado pela Secretaria de Saúde (SES-DF), o programa contemplará, inicialmente, trabalhadores como os agentes de Vigilância ambiental (Avas), as equipes de Consultório na Rua (eCR) e de Saúde da Família (eSF).

Vale ressaltar que a vacinação contra dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A expansão de grupos contemplados ocorre devido à chegada de novas doses produzidas pelo Instituto Butantan.

“Essa é uma medida estratégica de proteção coletiva, que contribui para reduzir afastamentos, garantir a continuidade dos serviços e assegurar assistência qualificada à população do DF”, disse Afonso Abreu, coordenador da Atenção Primária da SES-DF. Dessa forma, as salas de vacinação são capazes de atender tanto seus próprios servidores elegíveis quanto os Avas dos Núcleos de Vigilância Ambiental próximos.

*Estagiário sob supervisão Nahima Maciel

