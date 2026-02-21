InícioCidades DF
Sábado será de céu nublado e temperaturas amenas no DF

Nebulosidade persiste e traz pancadas de chuva de manhã até a noite. Temperatura deve variar entre 20°C e 26°C

Com ventos fracos, a instabilidade deve aumentar ao longo do dia - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os brasilienses devem se preparar para um dia de céu carregado e alta umidade na capital federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (21/2), aponta que, muito possivelmente, haverá pancadas de chuva em algumas regiões do Distrito Federal. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 20°C, enquanto a máxima chega aos 26°C. 

Com ventos fracos, a instabilidade deve aumentar ao longo do dia. Pela noite, as chuvas devem se intensificar em algumas partes da capital federal. A umidade relativa do ar, com base nas últimas previsões, segue elevada. 

A mínima fica em 50%, enquanto a máxima pode chegar a 100%. Assim, a população deve ficar atenta e se prevenir, sempre agasalhada e com aquele guarda-chuva guardado. Quanto aos motoristas, muita atenção nas pistas na hora de dirigir.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/02/2026 09:52
