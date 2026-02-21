Sábado será de céu nublado e temperaturas amenas no DF

Os brasilienses devem se preparar para um dia de céu carregado e alta umidade na capital federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para este sábado (21/2), aponta que, muito possivelmente, haverá pancadas de chuva em algumas regiões do Distrito Federal. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 20°C, enquanto a máxima chega aos 26°C.
Com ventos fracos, a instabilidade deve aumentar ao longo do dia. Pela noite, as chuvas devem se intensificar em algumas partes da capital federal. A umidade relativa do ar, com base nas últimas previsões, segue elevada.
A mínima fica em 50%, enquanto a máxima pode chegar a 100%. Assim, a população deve ficar atenta e se prevenir, sempre agasalhada e com aquele guarda-chuva guardado. Quanto aos motoristas, muita atenção nas pistas na hora de dirigir.
