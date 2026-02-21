InícioCidades DF
Crime

Polícia apreende cocaína, crack e maconha em Samambaia

Além da diversidade de drogas, quase R$ 1 mil em espécie foram confiscados com o suspeito durante operação do 11º BPM

Suspeito foi preso com grande quantidade de drogas - (crédito: Divulgação/ PMDF)
Suspeito foi preso com grande quantidade de drogas - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de entorpecentes na tarde de sexta-feira (20/2). A ação, que foi conduzida por equipes do 11º Batalhão (3º CPR), ocorreu por volta das 17h, na região de Samambaia Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante o patrulhamento da equipe, os policiais abordaram o suspeito e encontraram uma diversidade de substâncias ilícitas. Entre os itens apreendidos estavam porções de cocaína, crack e maconha. Chamou a atenção dos agentes a grande quantidade de “Dry”, além da quantia de R$ 964,00.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a corporação, a variedade das drogas e o volume de dinheiro em espécie evidenciam a prática do tráfico ilícito com impacto direto na criminalidade da região. A pronta intervenção das equipes foi estratégica para retirar de circulação materiais que alimentam outros delitos na cidade.

O homem foi detido e encaminhado imediatamente à delegacia da área. Ele foi autuado por tráfico de drogas, crime previsto na Lei 11.343/2006, e permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/02/2026 13:10
SIGA
x