Polícia apreende cocaína, crack e maconha em Samambaia

Uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de entorpecentes na tarde de sexta-feira (20/2). A ação, que foi conduzida por equipes do 11º Batalhão (3º CPR), ocorreu por volta das 17h, na região de Samambaia Sul.
Durante o patrulhamento da equipe, os policiais abordaram o suspeito e encontraram uma diversidade de substâncias ilícitas. Entre os itens apreendidos estavam porções de cocaína, crack e maconha. Chamou a atenção dos agentes a grande quantidade de “Dry”, além da quantia de R$ 964,00.
Segundo a corporação, a variedade das drogas e o volume de dinheiro em espécie evidenciam a prática do tráfico ilícito com impacto direto na criminalidade da região. A pronta intervenção das equipes foi estratégica para retirar de circulação materiais que alimentam outros delitos na cidade.
O homem foi detido e encaminhado imediatamente à delegacia da área. Ele foi autuado por tráfico de drogas, crime previsto na Lei 11.343/2006, e permanece à disposição da Justiça para audiência de custódia.
