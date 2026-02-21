Homem é preso por exploração sexual de adolescente em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 2º Batalhão, prendeu um homem em flagrante pelo crime de exploração sexual de vulnerável na tarde de sexta-feira (20/2), em um hotel localizado na área central de Taguatinga. A prisão ocorreu por volta das 14h20.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações da PMDF, a operação teve início após a equipe receber informações de que um adolescente do sexo masculino, de 15 anos, estaria sendo vítima de exploração sexual no interior do estabelecimento. Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais abordaram o suspeito e confirmaram a situação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a identificação, os agentes constataram que o homem já possuía uma extensa ficha criminal. O autor foi encaminhado à delegacia da região, onde foi autuado em flagrante com base no Artigo 218-B do Código Penal Brasileiro, que tipifica a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual.

O crime é considerado de elevada gravidade e prevê penas rigorosas de reclusão. De acordo com a Polícia Militar, a intervenção rápida foi fundamental para interromper o ciclo de violência e garantir a proteção imediata do menor. A identidade do adolescente foi preservada, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).