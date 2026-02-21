InícioCidades DF
Crime

Homem é preso por exploração sexual de adolescente em Taguatinga

Flagrante ocorreu em hotel na região central da cidade. A vítima de 15 anos foi resgatada

Vítima de exploração sexual tem 15 anos - (crédito: Pacífico/CB/D.A Press)
Vítima de exploração sexual tem 15 anos - (crédito: Pacífico/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 2º Batalhão, prendeu um homem em flagrante pelo crime de exploração sexual de vulnerável na tarde de sexta-feira (20/2), em um hotel localizado na área central de Taguatinga. A prisão ocorreu por volta das 14h20.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações da PMDF, a operação teve início após a equipe receber informações de que um adolescente do sexo masculino, de 15 anos, estaria sendo vítima de exploração sexual no interior do estabelecimento. Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais abordaram o suspeito e confirmaram a situação. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a identificação, os agentes constataram que o homem já possuía uma extensa ficha criminal. O autor foi encaminhado à delegacia da região, onde foi autuado em flagrante com base no Artigo 218-B do Código Penal Brasileiro, que tipifica a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. 

O crime é considerado de elevada gravidade e prevê penas rigorosas de reclusão. De acordo com a Polícia Militar, a intervenção rápida foi fundamental para interromper o ciclo de violência e garantir a proteção imediata do menor. A identidade do adolescente foi preservada, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/02/2026 13:08
SIGA
x