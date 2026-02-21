InícioCidades DF
CARNAVAL

Bloco Maria Vai Casoutras mantém folia viva para a família no Parque da Cidade

No estacionamento 7, o bloco Maria Vai Casoutras manteve a energia lá em cima e reuniu foliões em uma programação pensada para agradar a toda família

21/02/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Carnaval de Bras..lia 2026 - - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
21/02/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Carnaval de Bras..lia 2026 - - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Se para alguns o carnaval já terminou, no Parque da Cidade o clima de festa seguiu firme neste sábado (21/2). No estacionamento 7, o bloco Maria Vai Casoutras manteve a energia lá em cima e reuniu foliões em uma programação pensada para agradar a toda família.

Entre os que aproveitaram a tarde de folia, o morador do Guará Eric Cavalcante, 50 anos, que marcou presença ao lado da esposa, Flávia, da filha Mariana, de 8 anos, e da sobrinha Isabela, de 9. Frequentador assíduo do carnaval brasiliense, ele contou que, depois que se casou e teve filhos, passou a priorizar a programação infantil na capital. “Depois que a gente casa e tem filho, é só em Brasília mesmo. Onde tiver carnaval infantil, no Parque da Cidade, em shopping, a gente está levando”, afirmou.

Para ele, a experiência vai além da festa. “É muito legal, porque elas saem da tela, saem do computador, saem de casa, se divertem, brincam, pulam, dançam. É isso que importa”, destacou.

A mesma proposta de unir lazer e convivência familiar motivou a moradora do Riacho Fundo II Rafaela Farias, 33, a levar a filha Iany, de 7 anos, para mais um bloquinho. Segundo ela, a participação já virou tradição. “Todo ano eu tento levá-la em algum bloquinho infantil. Adoro o carnaval e quero reforçar isso para ela também”, contou.

Animada, Rafaela reuniu amigas e familiares para curtir a festa em grupo. Ela destacou o valor cultural da celebração. “É uma festa popular, cultural. Eu acho importante esse repasse. Inclusive, incentivo muito isso nas escolas onde atuo, porque é uma coisa cultural que a gente tem que manter”, afirmou.

O convite, inclusive, foi o que levou a moradora de Taguatinga Sul Letícia Vieira, 39 anos, a participar do evento com a filha Iara, de 7. Fantasiada de Emília, personagem escolhida pela própria criança, a menina viveu a primeira experiência em um bloquinho infantil. “A gente recebeu um convite da Rafaela, que é minha amiga. Já tínhamos vindo ao parque em outros carnavais, mas nunca nesse formato”, explicou Letícia.

Para ela, proporcionar esses momentos é essencial. “O carnaval faz parte da infância da criança. Tem que fazer mais”, afirmou. Empolgada com a escolha da fantasia, completou: “Eu adorei a ideia da Emília. Ela já tinha feito aniversário assim e quis vir para o carnaval do mesmo jeito”.

  • 21/02/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Carnaval de Brasília 2026 - Parque da Cidade, Bloco Maria Vai Com as Outras. Eric Cavalcante e esposa Flávia com a filha Mariana e a sobrinha Isabela.
    21/02/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Carnaval de Brasília 2026 - Parque da Cidade, Bloco Maria Vai Com as Outras. Eric Cavalcante e esposa Flávia com a filha Mariana e a sobrinha Isabela. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 21/02/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Carnaval de Bras..lia 2026 -
    21/02/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Carnaval de Bras..lia 2026 - Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/02/2026 19:43
