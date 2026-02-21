InícioCidades DF
Carro sai da pista e motorista fica ferida em São Sebastião

O acidente ocorreu nas proximidades do Café Sem Troco. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi resgatada consciente e orientada

Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na tarde deste sábado (21/2) - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na tarde deste sábado (21/2) - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma mulher ficou ferida, na tarde deste sábado (21/2), após o carro no qual ela estava sair da pista e capotar parcialmente. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu nas proximidades do Café Sem Troco, na região de São Sebastião. 

Ao chegarem para o atendimento, os militares encontraram a condutora já fora do veículo. Depois de ser submetida ao protocolo de trauma e avaliada pelas equipes de saúde, ela foi transportada a um hospital de referência. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada no momento do socorro.

Além do atendimento à condutora, as equipes trabalharam na estabilização do automóvel e na adoção de medidas preventivas para evitar incêndios e novos acidentes na via. O local e o veículo ficaram sob a responsabilidade de um familiar da vítima. Até o fechamento desta matéria, as causas do capotamento não haviam sido informadas.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/02/2026 15:50
