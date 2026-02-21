Carro sai da pista e motorista fica ferida em São Sebastião

Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na tarde deste sábado (21/2) - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma mulher ficou ferida, na tarde deste sábado (21/2), após o carro no qual ela estava sair da pista e capotar parcialmente. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu nas proximidades do Café Sem Troco, na região de São Sebastião.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao chegarem para o atendimento, os militares encontraram a condutora já fora do veículo. Depois de ser submetida ao protocolo de trauma e avaliada pelas equipes de saúde, ela foi transportada a um hospital de referência. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada no momento do socorro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além do atendimento à condutora, as equipes trabalharam na estabilização do automóvel e na adoção de medidas preventivas para evitar incêndios e novos acidentes na via. O local e o veículo ficaram sob a responsabilidade de um familiar da vítima. Até o fechamento desta matéria, as causas do capotamento não haviam sido informadas.