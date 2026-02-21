Mulher é presa com Mounjaro manipulado e anabolizantes irregulares

Uma mulher foi presa por crime contra a saúde pública, após ser flagrada com medicamentos e substâncias sem registro ou em situação irregular no Brasil. Entre os itens apreendidos estavam quatro ampolas de tirzepatida — conhecida pelo nome comercial Mounjaro — de fabricante paraguaio e sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Também foram encontradas 10 caixas de monjauro manipulado em nome de diferentes pacientes e uma unidade do Mounjaro Kwikpen, todos sem registro no país.

A prisão ocorreu na sexta-feira (20/2), após solicitação da Vigilância Sanitária, com apoio do serviço de inteligência. Além do monjauro, os agentes apreenderam 34 unidades de solução diluente com vencimento para fevereiro de 2025 e diversos medicamentos hormonais. Entre eles, substâncias usadas para estimular o crescimento e o desenvolvimento do corpo, tratar casos de infertilidade e realizar reposição hormonal masculina, aumento de massa muscular e melhora do desempenho físico.

Os agentes encontraram, ainda, dezenas de ampolas de vitaminas, substâncias manipuladas usadas para auxiliar no controle do açúcar no sangue, e o produto Glow GHK-CU, utilizado para regeneração da pele e estímulo à produção de colágeno, além de outras substâncias hormonais de uso controlado. Segundo as autoridades, a quantidade e a natureza dos produtos reforçaram a caracterização do crime contra a saúde pública.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais.