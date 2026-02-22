InícioCidades DF
Jararaca é encontrada em pia de cozinha em Sobradinho II

Serpente peçonhenta foi localizada sobre a bancada da cozinha. Polícia Militar Ambiental realizou captura segura e devolveu o animal ao habitat natural

Jararaca é encontrada sobre pia de cozinha em Sobradinho II - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Uma jararaca adulta, espécie peçonhenta considerada de alta periculosidade, foi encontrada sobre a bancada de uma cozinha em uma residência no Condomínio Sol Nascente, Módulo E, em Sobradinho II, na noite de sexta-feira (20/2). A presença do animal em um ambiente de grande circulação aumentava o risco de acidente ofídico.

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (BPMA/PMDF) foram deslocadas até a DF-425 para atender a ocorrência. A área foi isolada e os militares seguiram protocolos técnicos de segurança para realizar a captura do animal com equipamentos apropriados, garantindo a integridade dos moradores e preservando a vida da serpente.

Após a contenção, a cobra foi transportada e devolvida ao habitat natural, em área adequada e distante do perímetro urbano. Segundo a corporação, a ação rápida evitou um possível acidente grave e reforça o trabalho de proteção à fauna e à população realizado pelo BPMA.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 22/02/2026 14:26
