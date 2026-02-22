Homem é preso após usar filhas para disfarçar tráfico de drogas no DF

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sábado (21/2), no Sol Nascente, após a Polícia Militar (PMDF) identificar que um dos suspeitos utilizava as próprias filhas, de 3 e 6 anos, para tentar despistar a atuação criminosa. Segundo a corporação, ele levava as crianças durante as negociações para aparentar estar apenas passeando pela região.
A ação foi realizada de forma conjunta por equipes do 8º e 10º Batalhões e do Batalhão de ROTAM da PMDF. Durante patrulhamento ostensivo, policiais abordaram dois homens que estavam em um veículo. Com o passageiro, foi encontrado um pacote de substância entorpecente aparentando ser haxixe.
Em conversa com os militares, o motorista afirmou que havia sido contratado apenas para levar o passageiro até o destino. Já o homem que portava a droga indicou o local onde teria adquirido o entorpecente e relatou que o vendedor era facilmente reconhecido por estar sempre acompanhado das duas filhas pequenas.
Com apoio da ROTAM, os policiais seguiram para os endereços indicados. Na residência do primeiro abordado, após autorização de uma moradora, foram encontradas sementes e porções de maconha, uma porção de substância análoga à cocaína, cinco placas de “dry” (tipo de haxixe), uma balança de precisão e R$ 320 em espécie — materiais associados ao fracionamento e comercialização de drogas.
Simultaneamente, outra equipe localizou o segundo suspeito na QNN 7, em Ceilândia. Ele estava com as duas filhas quando percebeu a aproximação das viaturas, mudou de direção e deixou as crianças para trás enquanto tentava se afastar rapidamente. O homem foi alcançado e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram duas placas da mesma substância entorpecente, com embalagem e símbolos idênticos aos apreendidos anteriormente.
De acordo com a PMDF, o suspeito utilizava a presença das filhas para reduzir suspeitas durante o tráfico. Diante dos indícios e do material apreendido, os dois envolvidos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foram presos em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas.