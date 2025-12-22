Polícia Militar resgata duas cobras nesta segunda-feira (22/12)

Em Planaltina, cobra-corre-campo foi resgatada em uma UPA - (crédito: Cedido ao Correio)

Manuela Sá*

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) da PMDF realizou, nesta segunda-feira (22/12), o resgate de duas cobras, uma em Planaltina e outra no Park Way.

A primeira ocorrência envolveu uma cobra-corre-campo, espécie nativa, encontrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Planaltina. Funcionários e pacientes acionaram a polícia com medo de se tratar de uma espécie exótica, devido à coloração incomum do animal. Após o resgate, a serpente foi avaliada e, em seguida, devolvida ao seu habitat natural, em uma área de preservação distante da área urbana.

À tarde, o BPMA foi acionado para uma segunda ocorrência, desta vez no Park Way, onde uma jiboia com mais de dois metros de comprimento foi localizada em uma área residencial. Os policiais realizaram a contenção do animal e, como a serpente não apresentava ferimentos nem sinais de debilidade, foi feita a soltura em uma área de preservação ambiental.

Confira os vídeos:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho