Deslizamento de terra interdita trecho da BR-080 em Brazlândia

Um deslizamento de terra interditou parcialmente a BR-080 na manhã deste domingo (22/2), no trecho conhecido como “Sete Curvas”, após a região da Vendinha, em Brazlândia. Apesar da grande quantidade de terra e lama que tomou conta da pista, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h05 e mobilizou duas viaturas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que parte do barranco às margens da rodovia havia cedido, projetando grande volume de terra sobre a via e comprometendo a segurança do tráfego.

As guarnições realizaram o gerenciamento de riscos e a sinalização da pista nos dois sentidos, a fim de evitar novos acidentes. A Administração Regional de Brazlândia foi acionada e enviou maquinário para a retirada do material acumulado.

Após a desobstrução, os bombeiros fizeram a lavagem da pista para remover resíduos de lama que poderiam provocar derrapagens. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada para coordenar o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência. O tráfego foi normalizado após a conclusão dos trabalhos.