InícioCidades DF
Crime

Adolescente com oito passagens por furto é apreendido no Recanto das Emas

Jovem foi flagrado furtando supermercado e tinha mandado de busca em aberto

Adolescente permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - (crédito: Divulgação/ PMDF)
Adolescente permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de sábado (21/2), após ser flagrado cometendo um furto em um estabelecimento comercial, na região do Recanto das Emas. A ação ocorreu por volta das 19h, na Quadra 106 da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com informações da corporação, uma equipe de radiopatrulhamento realizava rondas na área quando foi acionada para intervir em uma tentativa de furto no supermercado localizado nas proximidades. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assim, durante a abordagem e a conferência de dados nos sistemas policiais, os militares constataram que o jovem já era considerado foragido da Justiça, com um mandado de apreensão em aberto. O histórico do adolescente chamou a atenção das autoridades, uma vez que ele já tinha oito registros anteriores pelo mesmo tipo de crime. 

Com a intervenção da PMDF, os produtos subtraídos do estabelecimento foram recuperados. Após a captura, o jovem foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi apresentado à autoridade policial competente. Ele permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 22/02/2026 10:52
SIGA
x