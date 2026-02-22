Adolescente com oito passagens por furto é apreendido no Recanto das Emas

Adolescente permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de sábado (21/2), após ser flagrado cometendo um furto em um estabelecimento comercial, na região do Recanto das Emas. A ação ocorreu por volta das 19h, na Quadra 106 da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com informações da corporação, uma equipe de radiopatrulhamento realizava rondas na área quando foi acionada para intervir em uma tentativa de furto no supermercado localizado nas proximidades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assim, durante a abordagem e a conferência de dados nos sistemas policiais, os militares constataram que o jovem já era considerado foragido da Justiça, com um mandado de apreensão em aberto. O histórico do adolescente chamou a atenção das autoridades, uma vez que ele já tinha oito registros anteriores pelo mesmo tipo de crime.

Com a intervenção da PMDF, os produtos subtraídos do estabelecimento foram recuperados. Após a captura, o jovem foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi apresentado à autoridade policial competente. Ele permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).