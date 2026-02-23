IPVA 2026: Prazo para pagamento começa nesta segunda (23)

O prazo para pagamento das parcelas do IPVA para o exercício de 2026 começa nesta segunda-feira (23/2). O contribuinte tem até esta sexta (27/2) para quitar a primeira ou única parcela, dependendo do dígito final da placa do veículo. As que têm final 1 ou 2 pagam no dia 23 e, assim, sucessivamente.

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec) já enviou a cobrança pelos correios para os proprietários, mas a impressão do boleto está disponível no portal da Receita do DF, na aba Emitir o IPVA. As parcelas, iguais e sucessivas não podem ser inferiores a R$ 50. “Quando o total do IPVA for inferior a R$ 100, o pagamento deverá ser feito em cota única”, esclarece o gerente do IPVA na Secretaria de Economia, Fabrício Bernardes.

Como o imposto é calculado

Para este ano, não há mudanças nas alíquotas. Ela permanece de 1% para veículos de carga com lotação acima de 2.000 kg, caminhões-tratores, micro-ônibus, ônibus e tratores de esteira, de rodas ou mistos; de 2% para ciclomotores, motocicletas, motonetas, quadriciclos e tricliclos; e 3% para automóveis, caminhonetes e utilitários.

A variação de valores dos veículos se dá em decorrência do mercado, por conta do ano e da marca do modelo, por exemplo. A fundação Fipe usa a base de cálculo elaborada a partir de estudo técnico regionalizado feito pela empresa, considerando, exclusivamente, os preços praticados no âmbito do Distrito Federal. Assim, eventual pesquisa realizada no site da Fipe não reflete o valor venal adotado na tabela oficial do imposto no DF.

De acordo com informações da Seec-DF, o IPVA terá uma variação média de 1,72%. Esse índice corresponde à alta do valor venal dos veículos, conforme pesquisa realizada pela Fipe entre setembro de 2024 e setembro de 2025. Isso significa que o automóvel cotado no mercado por R$ 80 mil pagará um IPVA de R$ 2,4 mil. A Seec estima que a arrecadação com o IPVA em 2026 será de R$ 2,14 bilhões.