IPVA 2026: CLDF aprova tabela com reajuste médio de 1,72%

A proposta define a nova pauta de valores venais dos veículos automotores usados registrados no DF, que servem como base para o cálculo da cobrança do IPVA no próximo ano. - (crédito: - Jose Cruz/Agencia Brasil)

Os motoristas do Distrito Federal terão um reajuste médio de 1,72% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026. O aumento se deu por conta da atualização da tabela Fipe no último ano, segundo informações do Governo do Distrito Federal (GDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A medida foi confirmada após a Câmara Legislativa (CLDF) aprovar, nesta quarta-feira (3/12), o projeto de lei nº 1.988/2025, de autoria do Executivo. A proposta define a nova pauta de valores venais dos veículos automotores usados registrados no DF, que servem como base para o cálculo da cobrança do IPVA no próximo ano.

Estimativa

Após a aprovação na CLDF, o texto agora será encaminhado para a sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB). A projeção é que a arrecadação total com o IPVA em 2026 atinja a marca de R$ 2,14 bilhões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assim como ocorreu com o IPTU, a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou uma emenda ao projeto do IPVA. O objetivo era manter os valores de cobrança inalterados, nos mesmos patamares praticados em 2025. Contudo, a emenda foi rejeitada pelo plenário da Casa.