IPVA 2026: CLDF aprova tabela com reajuste médio de 1,72%

Os motoristas do Distrito Federal terão um reajuste médio de 1,72% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026. O aumento se deu por conta da atualização da tabela Fipe no último ano, segundo informações do Governo do Distrito Federal (GDF).
A medida foi confirmada após a Câmara Legislativa (CLDF) aprovar, nesta quarta-feira (3/12), o projeto de lei nº 1.988/2025, de autoria do Executivo. A proposta define a nova pauta de valores venais dos veículos automotores usados registrados no DF, que servem como base para o cálculo da cobrança do IPVA no próximo ano.
Estimativa
Após a aprovação na CLDF, o texto agora será encaminhado para a sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB). A projeção é que a arrecadação total com o IPVA em 2026 atinja a marca de R$ 2,14 bilhões.
Assim como ocorreu com o IPTU, a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou uma emenda ao projeto do IPVA. O objetivo era manter os valores de cobrança inalterados, nos mesmos patamares praticados em 2025. Contudo, a emenda foi rejeitada pelo plenário da Casa.
