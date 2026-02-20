Prepare o bolso: IPVA começa a vencer a partir de segunda-feira

Os primeiros vencimentos do IPVA no DF começam a partir da segunda-feira (23/2), conforme o final da placa, e seguem até sexta-feira. O tributo pode ser pago em cota única, com 10% de desconto, ou parcelado em até seis vezes iguais — desde que cada parcela não seja inferior a R$ 50. Os boletos foram enviados pelos Correios. Quem não recebeu, deve consultar segunda via no portal receita.fazenda.df.gov. br , na aba Emitir o IPVA. O aumento médio é de 1,72% em relação ao ano passado e as alíquotas são de 1%, 2% e 3%, conforme o tipo de veículo. Neste ano, o GDF prevê arrecadar R$ 2,14 bilhões com o imposto.

Desconto de 10% para pagamento à vista

Com a inflação acumulada em 4,44% nos últimos 12 meses (IPCA), o desconto é bem mais generoso do que a alta dos preços. Ou seja, para quem puder pagar de uma vez, a conta fecha melhor. “O desconto acaba sendo mais vantajoso para o contribuinte do que deixar o dinheiro parado”, disse à coluna o secretário-executivo de Fazenda da Secretaria de Economia, Anderson Borges Roepke.



Quem está isento do imposto



No DF, veículos com mais de 15 anos de uso são isentos do IPVA. Nesse caso, a isenção é automática. Também têm direito a não pagar o imposto veículos de pessoas com deficiência, que atendam aos requisitos legais; os automotores zero km, no ano de sua aquisição; além de carros elétricos e híbridos, conforme previsão em lei. Nos casos que exigem comprovação, o pedido deve ser formalizado junto à Secretaria de Economia, com apresentação de documentação.

O valor mais alto

O maior IPVA, de mais de R$ 1 milhão, é de uma Ferrari LaFerrari, fabricada em 2015, avaliada em R$ 35,6 milhões. O segundo, de R$ 392 mil, refere-se a um Porshe 918 Spyder, avaliado em R$ 13,1 milhões. O IPVA, para ambos, é de 3% — alíquota para automóveis, caminhonetes e utilitários.



IPVA 2026 (foto: Secretaria de Economia)

Carnaval movimenta R$ 100 milhões no DF

15/02/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 bloco das Montadas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



O resultado do carnaval em 2026 surpreendeu positivamente a economia. De acordo com a Secretaria de Turismo, a festa movimentou mais de R$ 100 milhões — 10 vezes mais do que os R$ 10 milhões investidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O número de blocos na programação oficial saltou de 65 no ano passado para 76 neste ano, com a participação de 1,5 milhão de foliões. Já o gasto médio por pessoa ficou em R$ 50.

Eventos religiosos reuniram 30 mil pessoas



No carnaval do DF, levantamento da Secretaria de Turismo, mostra que quatro grandes eventos religiosos atrairam 30 mil pessoas — o Celebrar, em Sobradinho; o Geração Vida, em Taguatinga; o Umeb, em Brazlândia), em Brazlândia; e o Rebanhão, no Plano Piloto, que receberam pessoas que buscam conexão com a espiritualidade nesse período. A pasta também chama atenção para um nicho importante, o turismo religioso. A Rota da Paz, elaborada pela Setur-DF, inclui no roteiro o Templo da Legião da Boa Vontade, o Templo Shin Budista Terra Pura, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, o Santuário Dom Bosco, o busto de Mahatma Gandhi, a Catedral Metropolitana de Brasília, a Mesquita do Centro Islâmico, o Mosteiro de São Bento de Brasília, a Praça dos Orixás, a Universidade Holística Internacional da Paz, o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus e o Vale do Amanhecer.

Leia também: Caps AD do DF utiliza crochê para tratar dependência química

Reconhecimento à ciência



Homenagem ao Projeto Vida e à máscara Vesta na Câmara Legislativa (foto: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Depois de conquistar o Prêmio Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Sistema Único de Saúde (SUS) pelo desenvolvimento da máscara Vesta — para proteção facial antiviral, a Universidade de Brasília (UnB) também teve o reconhecimento da Câmara Legislativa (CLDF). A homenagem, feita em fevereiro por proposição do deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD), consolida o papel da UnB como protagonista de inovação na capital. É a pesquisa acadêmica atuando em favor da sociedade e, no caso, em um momento de grandes desafios para a população mundial — a pandemia da covid-19.

Parceria



Homenagem ao Projeto Vida e à máscara Vesta na Câmara Legislativa (foto: Rinaldo Morelli/Agência CLDF)

A máscara foi criada a pedido da professora Suélia Fleury Rosa, líder do Projeto Vida. A força da articulação entre universidade, sistema de saúde e instituições de pesquisa foi fundamental. O trabalho reúne pesquisadores da UnB e parceiros estratégicos como UFCG, Fiocruz-Recife, Hran e iniciativa privada, a força da articulação entre universidade, sistema de saúde e instituições de pesquisa. As cientistas Marcella Lemos (E) e Graziella Joanitti do Laboratório de Compostos Bioativos e Nanobiotecnologia (LCBNano/UnB) trabalharam nos ensaios de validação de eficácia. “A inovação só cumpre seu papel quando sai do laboratório e gera impacto real na vida das pessoas. É isso que o Projeto Vida representa”, destaca Marcella.

O Sistema de Justiça em prol da independência feminina



Discutir como o acesso ao Sistema de Justiça impulsiona a liberdade financeira das mulheres estará na pauta de reunião do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) — associação civil que atua na coordenação e articulação estratégica das Defensorias Públicas no Brasil. O encontro faz parte da agenda do Movimente 2026, organizado pelo Sebrae no Distrito Federal. O objetivo é posicionar o Brasil como um dos melhores países para mulheres empreenderem. O encontro será em 4 de março, entre 9h e 12h, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada.