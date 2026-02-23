Após denúncia anônima, suspeita é presa em casa com drogas na Ceilândia

Policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) prenderam, na tarde de domingo, uma mulher que armazenava e vendia drogas dentro da própria casa, na QNP 21, em Ceilândia (DF). Os policiais receberam uma denúncia anônima com informações de que no endereço dela acontecia um grande fluxo de pessoas e que o local, provavelmente, seria um ponto de tráfico de drogas. Uma equipe foi ao local informado para investigar.

Na casa, uma mulher de 30 anos foi abordada e a polícia não encontrou nada ilícito em posse dela. Durante as buscas na residência, foram encontradas drogas guardadas na parte inferior do guarda-roupas do quarto. A suspeita assumiu ser a proprietária de todo o material ilícito encontrado, de acordo com os policiais da Rotam.

A polícia apreendeu três porções grandes de cocaína, aproximadamente 1 kg no total, diversas porções fracionadas da mesma substância, uma placa de substância conhecida como “dry”, uma porção de skunk, aproximadamente 500 gramas, além de duas balanças de precisão e R$ 6.550 em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher pelo crime de tráfico de drogas. A suspeita presa possui outra passagem pelo crime de estelionato. Ela foi conduzida à Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF).