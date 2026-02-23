Caminhão capota após colisão na BR-070 e motorista fica preso às ferragens

Um caminhão frigorífico branco colidiu contra um poste de iluminação pública, na BR-070, nas proximidades da Barragem do Rio Descoberto, e tombou no canteiro central da rodovia na tarde desta segunda-feira (23/2). O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).
Segundo os bombeiros, a vítima foi encaminhada ao hospital consciente e orientada, queixando-se de dores no ombro esquerdo e apresentando escoriações pelo corpo.
A área ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
