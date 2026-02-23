InícioCidades DF
ACIDENTE

Caminhão capota após colisão na BR-070 e motorista fica preso às ferragens

Vítima foi resgatada consciente e levada ao hospital com dores no ombro e escoriações

Situação contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Situação contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Um caminhão frigorífico branco colidiu contra um poste de iluminação pública, na BR-070, nas proximidades da Barragem do Rio Descoberto, e tombou no canteiro central da rodovia na tarde desta segunda-feira (23/2). O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).

Segundo os bombeiros, a vítima foi encaminhada ao hospital consciente e orientada, queixando-se de dores no ombro esquerdo e apresentando escoriações pelo corpo.

A área ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 23/02/2026 19:54
