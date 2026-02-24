Casal que furtou idoso com deficiência visual é preso pela PMDF

Casal é preso por furtar idoso de 91 anos com deficiência visual - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por João Pedro Zamora*

O 25º batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, no Núcleo Bandeirante, a prisão de um homem de 45 anos e uma mulher de 40 anos por acusações de furto a transeunte. A vítima do casal foi um idoso de 91 anos portador de deficiência visual.

A polícia foi acionada depois de testemunhas no local observarem a movimentação do casal que, ao perceber a severa limitação visual do idoso, ele é cego, se aproveitou da situação e subtraiu o dinheiro que se encontrava no bolso da camisa da vítima. Algumas testemunhas também relatam ter observado o casal dividir o dinheiro tomado entre os dois.

Os dois indivíduos foram detidos pela PMDF próximos à área da ponte entre a Metropolitana e o Núcleo Bandeirante. Eles foram conduzidos à 1ª Delegacia e R$ 224,10 foram recuperados. Vale ressaltar que parte do valor foi gasto pelos infratores para comprar cigarros e bebidas alcoólicas em um comércio local.

O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (23/2) e as autoridades lavraram auto de prisão em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo abuso contra pessoa idosa. A vítima teve o valor restituído e foi conduzida em segurança para sua residência.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia