Agências do trabalhador oferecem 783 vagas no DF nesta terça-feira (24/2)

Remuneração mais alta é para o cargo de açougueiro na Zona Industrial do Guará - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (24/2), 783 vagas de emprego para candidatos com e sem experiência, em diversas regiões administrativas. Os salários podem chegar a R$ 2.898.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Quando a violência contra as mulheres se naturaliza no mercado de trabalho



A remuneração mais alta é para o cargo de açougueiro, com vaga na Zona Industrial do Guará, que exige ensino fundamental completo e experiência comprovada. Também há oportunidades para supervisor comercial, auxiliar em saúde bucal e repositor de mercadorias, com salários de até R$ 2.800, em regiões como Candangolândia, Taguatinga Norte e Samambaia Norte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.