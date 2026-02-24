InícioCidades DF
Agências do trabalhador oferecem 783 vagas no DF nesta terça-feira (24/2)

Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e salários chegam a R$ 2.898

Remuneração mais alta é para o cargo de açougueiro na Zona Industrial do Guará - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (24/2), 783 vagas de emprego para candidatos com e sem experiência, em diversas regiões administrativas. Os salários podem chegar a R$ 2.898.

A remuneração mais alta é para o cargo de açougueiro, com vaga na Zona Industrial do Guará, que exige ensino fundamental completo e experiência comprovada. Também há oportunidades para supervisor comercial, auxiliar em saúde bucal e repositor de mercadorias, com salários de até R$ 2.800, em regiões como Candangolândia, Taguatinga Norte e Samambaia Norte.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 24/02/2026 07:00 / atualizado em 24/02/2026 07:00
