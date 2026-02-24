MPDFT pede investigação de policiais militares por abordagem violenta

O caso recebeu atenção após vídeos da abordagem dos policiais repercutirem on-line - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou, à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o início de um procedimento de investigação que diz respeito a uma abordagem realizada por policiais militares em Brazlândia. O requerimento foi oficializado na segunda-feira (23/2) e o órgão da polícia tem cinco dias para responder.

O caso recebeu atenção após vídeos da abordagem dos policiais repercutirem on-line. Nos vídeos é possível observar os policiais desferindo socos em um dos jovens, que estava parado. Ele agora segue em investigação pela 18ª Delegacia de Polícia, em Brazlândia.

A Promotoria de Justiça Militar informa já ter tomado conhecimento do episódio, e a PMDF informou em nota que tomará as providências cabíveis.

