Sinpol-DF lamenta morte da agente de polícia encontrada morta

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) manifestou profundo pesar pela morte da agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Fernanda Duarte França de Castro Costa, 41 anos. A policial foi encontrada sem vida na madrugada desta terça-feira (24), em uma parada de ônibus localizada na Vila do Sossego, às margens da BR-020.

Em nota, o sindicato informou que recebeu a notícia com “profunda tristeza e consternação”. A agente era lotada na Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema/Cepema). “Fernanda havia ingressado recentemente na corporação e exercia a função com compromisso, responsabilidade e dedicação ao serviço público e à proteção da sociedade”, ressaltou.

A entidade destacou o significado da perda. “Uma colega de instituição, uma servidora do Estado e uma mulher que escolheu a missão de defender vidas causa dor profunda e comove toda a família policial civil do Distrito Federal”, acrescentou.

O caso está sob apuração da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), com acionamento do Instituto de Medicina Legal (IML) para os procedimentos necessários.

Por fim, o Sinpol-DF informou ainda que acompanha atentamente as investigações e declarou confiança na elucidação dos fatos. Neste momento de luto, o sindicato manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da agente, desejando força para enfrentar a perda.

