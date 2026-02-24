Homem é preso após fuga pelo telhado e ameaça a moradora no Sol Nascente

Um homem com histórico criminal extenso foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após uma tentativa frustrada de fuga pelos telhados de casas no Sol Nascente. A ação ocorreu na Chácara 89, após as vítimas de um roubo ocorrido no último domingo (22/2) informarem a localização rastreada de um veículo roubado.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais do Grupo Tático Ambiental (GTA) visualizaram um Fiat Strada branco no interior de um imóvel. Com a autorização da moradora para a entrada da equipe, o suspeito iniciou uma tentativa de fuga, pulando muros e percorrendo a cobertura de residências vizinhas. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (23).

Durante a fuga, o homem caiu de um dos telhados e invadiu outra casa, onde chegou a ameaçar a proprietária para que ela não revelasse seu paradeiro aos militares. Apesar da tentativa de coerção, ele foi localizado e detido logo em seguida.

Após a interceptação, os policiais realizaram a identificação veicular e constataram que o automóvel ostentava placas adulteradas e possuía restrição de roubo registrada no domingo. Segundo o relato das vítimas, o crime original havia sido praticado com o uso de violência e grave ameaça.

O autor foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O carro recuperado foi devolvido aos proprietários.