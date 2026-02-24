Polícia investiga caso de agente da PCDF encontrada morta em Planaltina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte da agente Fernanda Duarte França de Castro Costa, de 41 anos, encontrada sem vida em uma parada de ônibus na Vila do Sossego, às margens da BR-020, em Planaltina. O caso está sob responsabilidade da 16ª Delegacia de Polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o delegado-chefe da unidade, Richard Valeriano Moreira, quando ela foi encontrada não havia sinais aparentes de violência no local ou no corpo da policial. Segundo ele, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte por meio de laudo pericial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A princípio, a ocorrência é tratada como possível morte natural. “Nós precisamos do laudo para investigar a causa da morte”, explicou o delegado. O prazo estimado para conclusão do exame é de até 30 dias, embora a polícia tente agilizar o resultado junto aos órgãos periciais.

Lei também: Agente da Polícia Civil do DF é encontrada morta em parada de ônibus na BR-020

Testemunhas ouvidas pela investigação relataram que Fernanda foi vista no fim da tarde na região onde o corpo foi localizado. Ela teria chegado ao local aparentemente desorientada e dizendo não se sentir bem. Informações preliminares indicam que a agente tentou estacionar um veículo prata nas proximidades da parada de ônibus, onde foi encontrada.

Segundo Valeriano, familiares já foram comunicados, e o pai da vítima, que mora em Goiânia, desloca-se ao Distrito Federal para acompanhar o caso. Fernanda havia tomado posse na corporação há cerca de um ano e vivia sozinha no Distrito Federal. Ela era separada e deixa dois filhos, que residem em Santa Catarina.

A investigação segue em andamento e aguarda o resultado dos exames periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.