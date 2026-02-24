Choque entre dois carros deixa ferido na BR-070 nesta terça-feira (24/2)

Por Luiz Francisco*
Nesta manhã de terça-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um acidente entre dois carros na BR-070, sentido Águas Lindas de Goiás. Uma pessoa precisou ser encaminhada ao hospital.
No local, as equipes encontraram um Renault Sandero EXP branco, que estava fora da pista, e um Toyota Corolla XEI preto. Segundo o CBMDF, a dinâmica é desconhecida.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a via para que os socorristas avaliassem os envolvidos no acidente. Apenas o condutor de um dos veículos necessitou de atendimento especializado e foi transportado para o hospital de referência determinado pela regulação médica.
A PRF ficou responsável pela guarda do local e dos veículos.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
