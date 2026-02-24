Colisão entre três veículos deixa feridos em Samambaia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma colisão envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (24/2), em Samambaia. O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), que recebeu o chamado às 9h17 e deslocou duas viaturas para o atendimento.

O acidente ocorreu na QN 402, Conjunto N, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus. Ao chegarem, os militares encontraram três veículos envolvidos: um caminhão branco, um carro de passeio vermelho e um utilitário branco.

Duas pessoas que estavam no automóvel vermelho precisaram de atendimento hospitalar e foram transportadas para uma unidade de saúde. De acordo com o CBMDF, ambas apresentavam quadro estável, estavam conscientes e orientadas durante todo o atendimento.

Não há informações, até o momento, sobre a identidade das vítimas nem sobre a gravidade exata dos ferimentos. Também não foi divulgado se os ocupantes dos outros veículos sofreram lesões. A dinâmica da colisão ainda é desconhecida.

Após o atendimento às vítimas, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF), que realizou o controle do trânsito.