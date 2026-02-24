InícioCidades DF
STJ rejeita análise imediata de habeas corpus de Pedro Turra

Relator entende que pedido de liberdade de Pedro Turra exige exame detalhado dos autos antes de qualquer decisão

Ex-piloto está em uma cela individual, no Complexo da Papuda - (crédito: Reprodução)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o pedido da defesa do ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra para que fosse analisado com urgência um novo habeas corpus apresentado à Corte. O recurso busca a revogação da prisão preventiva decretada após a morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que foi brutalmente agredido após a saída de uma festa em Vicente Pires no dia 23 de janeiro.

Responsável pelo caso, o ministro Messod Azulay Neto indeferiu a liminar — decisão provisória solicitada em caráter emergencial — e informou que somente se manifestará após uma avaliação mais aprofundada do processo.

Os advogados argumentaram que a manutenção da prisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) teria sido influenciada pela repercussão na imprensa e pela pressão da opinião pública. A defesa também sustentou que houve exposição indevida do acusado durante coletiva de imprensa, caracterizando “espetacularização” da investigação e possível violação de garantias constitucionais e da Lei de Abuso de Autoridade.

Além disso, os representantes legais apontaram desproporcionalidade na prisão preventiva e afirmaram que medidas cautelares menos severas não teriam sido devidamente consideradas.

Na decisão divulgada nesta terça-feira (24/2), o relator destacou que, apesar dos argumentos apresentados, é necessário examinar os elementos constantes no processo para verificar se existem irregularidades que justifiquem a concessão do pedido. Assim, a situação de Turra permanecerá inalterada até nova manifestação do tribunal.

O caso

Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, foi identificado como o principal autor das agressões que resultou na morte de Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que foi agredido após a saída de uma festa em Vicente Pires. Após o ataque, a vítima foi socorrida com traumatismo craniano severo, quadro que permaneceu crítico até a confirmação da morte.

No dia do crime, o ex-piloto foi preso em flagrante, mas liberado após pagamento de fiança. Posteriormente, diante da gravidade do caso, a Justiça decretou a prisão preventiva a pedido do Ministério Público.

Pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) foram negados. Atualmente, Pedro Turra permanece preso em cela individual na ala de segurança máxima do Complexo da Papuda, por risco à integridade física. Ele responde por homicídio doloso, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou indenização mínima de R$ 400 mil por danos morais à família do adolescente.

Por Paulo Gontijo
postado em 24/02/2026 16:19
