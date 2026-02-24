InícioCidades DF
Concursos no DF têm validade prorrogada e prazos ficam suspensos até 2027

Norma sancionada nesta segunda (23/2) beneficia candidatos aprovados que aguardam nomeação

Medida se dá por restrições orçamentárias de 2025 e 2026 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou as leis que suspendem os prazos de validade de concursos públicos no Distrito Federal. A Lei 7.843/26 retoma a contagem dos prazos apenas em 1º de janeiro de 2027 e busca evitar que certames expirem em meio às restrições orçamentárias previstas para 2025 e 2026.

O texto é de autoria do deputado distrital Eduardo Pedrosa (União). A nova lei não impede nomeações. A administração pública continua com autonomia para convocar novos servidores conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária. 

Vitória Torres

Repórter

Vitória Torres
24/02/2026
