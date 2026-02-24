Mais de 2 mil atletas das forças de segurança do DF participam de Olimpíada

Solenidade na Arena Nilson Nelson contou com a participação de milhares de membros das forças de segurança - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

A Arena BRB Nilson Nelson recebeu, na noite desta terça-feira (24/2), milhares de pessoas para a abertura da VIII Olimpíada de Integração da Segurança Pública do Distrito Federal (Olinsesp). Até 31 de março, 2.234 atletas das forças de segurança do DF e da União disputam 19 modalidades esportivas.

O primeiro dia oficial da competição começou nesta terça, com a apresentação das forças de segurança e a presença de autoridades. Participaram o secretário de Segurança Pública (SSP-DF), Sandro Avelar; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Moisés Alves Barcelos; a comandante-geral da PMDF, Ana Paula Barros; o secretário da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), Wenderson Telles; o diretor-geral do Detran-DF, Marcu Antônio de Souza; e o diretor-geral da PCDF, José Werick de Carvalho.

Na solenidade, houve a apresentação dos integrantes das forças de segurança inscritos na competição deste ano. Vão competir integrantes da Secretaria de Segurança Pública, policiais militares, civis, penais, penais federiais, legislativos do DF e federais, policiais judiciárops, policiais rodoviários federais, federais, bombeiros, agentes do Detran-DF e agentes da Secretaria de Justiça.

Eles estarão divididos nas modalidades esportivas distribuídas entre esportes coletivos e individuais, nas categorias masculino, feminino e master: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei de quadra, vôlei de praia, futevôlei, cabo de guerra, atletismo, natação, triathlon, corrida de orientação, calistenia, judô, jiu-jitsu, xadrez, dominó, truco, beach tennis e tênis de mesa.

“Quero dizer da minha alegria de fazer mais uma vez essas olimpíadas. Sabemos que não fazer é mais fácil. Esse evento, a segunda olimpíada em um período curto, dá trabalho, mas é investimento. Estamos defendendo o tempo todo que vocês tem que estar próximos, integrados, se respeitar, se conhecer, e o esporte traz isso”, declarou o secretário Sandro Avelar.

Serão 36 dias de competição intensa. As disputas ocorrerão em pontos diversificados da capital, desde centros de treinamentos das próprias corporações a clubes aquáticos, clubes e parques.