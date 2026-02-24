Colisão entre van e carreta na BR-020 deixa nove feridos e mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta terça-feira (24/2) para atender a uma colisão envolvendo uma van e uma carreta na BR-020, após o perímetro de Planaltina, no sentido Formosa (GO). O acidente ocorreu entre 18h45 e 18h55, e a via precisou ser interditada para atendimento.

Segundo um agente da perícia que atua no local, o caminhão teria perdido o controle da direção e saído da pista. Ao tentar retornar à rodovia, a carreta acabou sendo atingida pela van, que já trafegava pela pista. O Correio apurou que a van fazia o transporte de universitários para uma faculdade de Formosa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas fatais. Ao todo, 11 pessoas, entre passageiros e motoristas, estavam envolvidas no acidente. Destas, nove foram socorridas e encaminhadas a hospitais do Distrito Federal, incluindo unidades em Planaltina e Sobradinho. Entre os hospitalizados estão os dois condutores dos veículos. O estado de saúde deles não foi atualizado.

Equipes de resgate e de segurança viária permaneceram no local para atendimento da ocorrência e apuração das circunstâncias da batida.

Outro acidente

Em 17 de fevereiro, uma colisão entre uma van e um caminhão deixou cinco mortos no km 52 da BR-020, em Planaltina (DF). Foram mobilizadas 12 viaturas de resgate para o local. No total, 17 vítimas foram atendidas, das quais 11 foram transportadas para unidades de saúde de Formosa e Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, as vítimas foram atendidas em estado grave e moderado de saúde. O destino dos ocupantes da van era Brasília. Dentre as vítimas transportadas estavam cinco crianças do sexo masculino, um adolescente do sexo feminino, quatro mulheres adultas, um homem adulto e uma idosa. Morreram uma criança do sexo masculino, duas mulheres e dois homens.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a van envolvida no acidente operava de forma irregular. Segundo a agência, o veículo não tinha autorização para o transporte de passageiros e constava com status de inativo nos registros do órgão, caracterizando atividade clandestina.